Лие Ахеджаковой – 80 лет

Сегодня народная артистка России Лия Ахеджакова празднует юбилей - ей исполняется 80 лет.

В родном театре артистки, «Современнике», рассказали, что Лия Меджидовна не любит громких поздравлений и публичных празднеств. Она предпочитает праздновать свои дни рождения и важные события своей жизни в узком кругу, за городом. Однако коллеги из театра, которому Ахеджакова отдала 40 лет жизни, поздравили ее заочно.

Лия Ахеджакова родилась на Украине, в театральной семье. Будущая актриса закончила ГИТИС, после которого начала служила в московском ТЮЗе. В 1977 году ее пригласили в «Современник»; этому театру она осталась верна всю жизнь. И сейчас Ахеджакова продолжает играть на сцене «Современника» два спектакля в постановке Галины Волчек – «Игра в джин» (Фонсия Дорси) и «Крутой маршрут» (Зина Абрамова).

Лия Ахеджакова была одной из любимых актрис Эльдара Рязанова. И хотя ее роли редко были главными, миллионы зрителей влюбились в Верочку из «Служебного романа» и Таню из «Иронии судьбы». Не менее яркой была ее работа в картине «Москва слезам не верит», в «Старых клячах» и десятках других картин. Снялась Ахеджакова и в нашумевшем фильме Серебренникова «Лето», который недавно вышел на экраны.

Актриса – лауреат Госпремии РСФСР имени Васильевых. Она награждена орденами Почета и «За заслуги перед отечеством» 4 степени.