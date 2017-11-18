Как показал недавний выпуск программы «Прямой эфир» вражда актеров «Иронии судьбы» не утихает по сей день.

Актриса Валентина Талызина враждует с Ахеджаковой и Брыльской. Роли подруг главной героини фильма исполнили Талызина и Ахеджакова. Но в жизни дружеские отношения у актрис не сложились.

Талызина невзлюбила коллегу после того, как Лия Ахеджакова покорила режиссера картины Эльдара Рязанова своим исполнением песни «Вагончик тронется».

На Рязанова Талызина обижена также и за то, что он не дал ей главной роли в ленте. Поэтому в немилость актрисы попала и Барабара Брыльска. Она обвинялась в непонимании роли. Валентина Талызина утверждает, что польская актриса даже не понимала, что играет учительница русского языка. Также она говорит о Брыльской: «Она ничего не играла, она приезжала с товаром, что-то продавала, вывозила потом картины».

Барбара оправдывает себя тем, что в Союзе тогда был дефицит. Ввозя вещи в страну она помогала своим друзьям и коллегам.

Еще один исполнитель главной роли, Андрей Мягков, вообще отказывается общаться с коллегами по фильму «Ирония судьбы». Он утверждает, что ненавидит фильм. Ему долгие годы приходилось избегать интервью и публичных выходов, так как поклонники одолевали его. С теплыми словами он отзывается только о режиссере кинофильма.