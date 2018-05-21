Верка Сердючка уходит со сцены, пообещав фанатам прощальный тур

Верка Сердючка навсегда покидает сцену. Об этом рассказал ее создатель, певец и юморист Андрей Данилко.

Конечно же, просто «уйти по-английски» Верка не сможет. Как рассказал Андрей Данилко, эпатажная звезда даст прощальный гастрольный тур. Он начнется через год и пройдет Украине, а также в Германии и Израиле.

По словам Андрея, этими гастролями он хочет сказать спасибо зрителям, которые помогли ему, простому парню из Полтавы, стать знаменитым, обеспечить себя финансово и «в принципе, не работать».

Кроме того, 13 июля Верка Сердючка даст грандиозное шоу в Одессе. Кроме своих хитов, которые знает и любит публика, она исполнит и несколько новых песен.

Андрей Данилко получил известность именно благодаря образу Верки Сердючки. С ним он выступает с 1993 года. Сердючка получила за свои песни 4 награды «Золотой граммофон», ее альбом стал лучшим по версии премии МУЗ-ТВ в 2004 году.