Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидения-2019»

Солист Сергей Лазарев, который представляет Россию на масштабном песенном конкурсе «Евровидения-2019», выступив со своей песней «Scream», вышел в финал. Заключительная часть конкурса пройдет 19 мая. Певец будет выступать под выпавшим ему номером пять. В финале болельщики смогут оценить представления 26 претендентов.

Как заявляет Филипп Киркоров, Лазарев смог конкурировать и пробиться в финал из-за его кропотливых стараний, а также профессиональному подходу к делу. Филипп рад, что они вместе смогли возвратить достоинство России на конкурсе «Евровидения-2019».

Порядок представлений конкурсантов имеет строгую договорённость, все организационные моменты принимаются дирекцией шоу. Последовательность участников рассчитывается в зависимости от музыкального жанра, одиночное или групповое выступление, скорость исполнения песни, даже берется во внимание костюмы участников.

Первым выступлением, которое получило возможность открыть финальную часть, выпало на резидентов Мальты. Представление будет разделено на две части. А завершающую часть концерта, исполнит Испания.

Для поднятия духа, на сцене выступит Мадонна со своей новой песней, а также Верка Сердючка и Кончита Вурст.