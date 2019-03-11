Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидения-2019»

Лазарев, представляющий Российскую Федирацию, выступал на конкурсе песни под пятым номером, исполняя свою песню «Scream» получил результат в 369 баллов и занял достойное третье место. От болельщиков певец получил 244 балла, а также 125 баллов от представителей судейской комиссии. Авторами текста являются певец Филипп Киркоров и композитор Димитрис Контопулос.

Песня «Scream» набирает популярность среди слушателей. Так по информации в статистике, песня заняла 11 место в европейских чертах, а исполнение Лазарева выбилось в лидеры по количеству просмотров на Ютьюбе. Сергей сообщает, что проделал большую работу и по максимуму старался поднять статус России на выступлении. Это уже второе выступление Лазарева на Евровидении, первый раз он представлял интересы России, выступив в 2016 году и заняв также третье место.

В финале за первое место соперничали 26 стран конкурсантов. Заключительная часть представления «Евровидения» проходила в период с 19 по 20 мая. В этом году песенный конкурс «Евровидения-2019» прошел в Израиле в столице страны Тель-Авиве.

Первенство одержал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс со своей композицией «Arcade» и набрал лидирующее количество балов – 492.

Вторую позицию завоевал итальянский конкурсант Алессандро Махмуд, исполнив песню «Soldi» набрал – 465 баллов.