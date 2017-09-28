В Великобритании найден неизвестный шедевр Кубрика

В Уэльсе спустя 60 лет после создания был найден сценарий, который написал Стэнли Кубрик. Сделавший находку профессор назвал ее невероятной.

Как рассказал профессор Нэтан Абрамс, находка уникальна потому, что все это время сценарий к фильму по новелле Стефана Цвейга «Жгучая тайна» считался навсегда утраченным. Хотя фанаты режиссера знали о его существовании.

На рукописи стоит эмблема кинокомпании MGM. Сценарий датирован 1956 годом – тогда Кубрик еще был в начале своей творческой карьеры и не достиг всемирной известности. Всего найдено около сотни машинописных страниц, которые хранились у сына одного из сотрудников режиссера. Абрамс утверждает, что сценарий полностью закончен и готов к экранизации.

Сейчас выдвигается несколько версий, почему фильм не был поставлен самим Кубриком. По одной из версий, MGM отказалось от проекта, поскольку тогда Кубрик уже снимал свои знаменитые «Тропы славы» и новый проект нарушил бы его контракт. По другой версии историю о том, как взрослый мужчина пытался подружиться с 10-летним мальчиком, чтобы найти путь к соблазнению его матери, сочли слишком рискованной с учетом морали того времени. Третья версия допускает, что фильм «срезали» продюсеры, которые посчитали сценарий Кубрика неподходящим для воплощения на экране.

Стэнли Кубрик – признанный классик кино. Американец по рождению, большую часть жизни он прожил в Великобритании. Кубрик Умер в 1999 году, его последним фильмом был триллер «С широко закрытыми глазами».