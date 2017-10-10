В новом сезоне саги Звездные войны зрители увидят умершую Кэрри Фишер

На днях компания Disney открыла завесу тайны о новом эпизоде знаменитой саги «Звездные войны». По словам их представителей в фильме снова будут задействованы Марк Хэмилл и Билли Уильямс в ролях Люка Скайуокера и Лэндо Калриссиана, соответственно. Кроме этого в фильме снова появится Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года, в роли принцессы Леи Органа.

Режиссер фильма Джей Абрамс в комментариях отметил, что съёмочная группа не сможет достойно завершить космическую сагу, если заменит Фишер другой актрисой или если будет использовать компьютерную графику. Поэтому принято решение, что для «возвращения» актрисы в фильм используют эпизоды, которые снимались ранее, и которые не попали в окончательные версии предыдущих частей.

Съемки нового, последнего фильма Звездных войн стартует уже 1 августа, а премьера запланирована на декабрь следующего года.

Весной фанаты саги выступали с петицией, в которой просили утвердить на роль Леи актрису Мэрил Стрип, вместо Кэрри Фишер. По их мнению внешняя схожесть и дружба двух актрис делали этот вариант идеальным в сложившейся ситуации.

В мае этого году Кэрри Фишер посмертно удостоилась таблички на Аллее звезд в Лос-Анджелесе. Открыл мемориал ее брат Тодд.