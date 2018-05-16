Путин рассмотрел проект музейного комплекса в Севастополе

Президенту России предоставили проект музейного комплекса в Севастополе. Путин попросил не затягивать с проектом и построить в установленные сроки, он считает важным развитие культурного пространства в России.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, которая показала проект, строительство музейного комплекса начнется в 2019 году. В состав будущего культурного пространства будет входить несколько строений.

В план проекта входит строительство театрально-образовательный комплекс, музей, училище хореографии на 250 учащихся, а также театр оперы и балета.

Губернатор города Дмитрий Овсянников сказал, что на строительство культурного комплекса потребуется 3-4 года. «Главная задача – сделать качественно», - отметил губернатор.

Овсянников также заявил, что для развития будущего музея были привлечены сотрудники «Эрмитажа», Русского музея и Третьяковской галереи, которые по завершении строительства планируют передать часть своих экспонатов.

Севастополь – город на юго-западе Крымского полуострова. Город носит гордое звание «Город-Герой» и считается культурно-историческим центром.

Ранее президент России посетил мероприятие «Опера в Херсонесе». Путин отметил, что все участники фестиваля очень талантливые и поблагодарил их за выступление. Глава государства посмотрел несколько постановок: «Корсар», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».