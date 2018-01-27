Наталья Сергунина: проект по созданию музея современного искусства и развития культурного кластера одобрен

Как рассказала заммэра столицы РФ Наталья Сергунина, проект по созданию негосударственного музея современного искусства и культурного кластера в границах промзоны (ул. Автозаводская, вл.23) получил одобрение от властей Москвы. Таким образом, исполнитель ООО «ЛСР.Объект-М», получив разрешение на аренду объекта, может приступать к работе. Условиями проекта предусмотрено создание выставочных залов, рекреационных пространств, ресторана, кафе, открытой летней террасы. Об этом сообщает портал Investmoscow.ru.

Отчетный кластер является частью проекта по развитию территории АМО ЗИЛ. Общая площадь для реализации этого проекта — порядка 470 гектар (из них 333 гектара — территория завода им. Лихачева — 333 гектара).

В комментарии к новости глава московского ДЭПР Владимир Ефимов сообщил, что благодаря созданию культурного кластера на территории реорганизованной промзоны можно будет способствовать достижению ряда целей. Это и помощь в развитии района, и способ привлечь туристов, да и, в общем, фактор, способствующий развитию экономики.