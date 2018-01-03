Youtube заблокировал шоковое промо нового «ужастика» «Проклятие монахини»

Крупнейший видеохостинг Youtube решил заблокировать проморолик к фильму ужасов «Проклятие монахини», после того, как в Сети распространились предупреждения пользователей об опасности этого видео.

Пользователи обратили внимание на то, что ролик, в котором на экране раздается вопль и появляется изображение демона – монахини, может вызвать испуг вплоть до сердечного приступа. Тем более, что появляющийся в начале значок уменьшения громкости заставляет пользователей думать, что у них засбоила аудиосистема, и они «поднимают» звук до максимума. А из-за того, что ролик очень короткий, порядка шести секунд, пропустить его невозможно.

Youtube отреагировал на предупреждения пользователей в Твиттере и заявил о блокировке жуткой рекламы. В компании объяснили, что этот ролик нарушает их политику относительно шокового контента и больше не будет демонстрироваться как рекламный контент. Хоррор «Проклятие монахини» должен выйти на экраны нынешней осенью. Создатели называют его спин-оффом фильмов «Заклятие» и «Заклятие-2». В них рассказывается о монахине – самоубийце, обратившейся в демона.