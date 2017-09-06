Гора из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон из страшного рыцаря Королевской гвардии Григора Клигана превратился в Полковника Сандерса и теперь рекомендует всем попробовать сэндвич с двойной курицей из KFC.

Международная сеть быстрого питания KFC запустила промокампанию для своего нового блюда – сэндвича, а в качестве актера для рекламного ролика выбрала Хафтора Бьернссона, известного миру как Гора, огромный вассал семьи Ланнистер из легендарного сериала «Игра престолов».

Хафтор Бьернссон до своей роли в популярном сериале был знаменит благодаря своей силе, более того, актер является многократным призером спортивного соревнования «Самый сильный человек планеты». В рекламном ролике забавно обыграли данную особенность актера, и по сюжету ему в обличье Полковника Сандерса, ресторатора, основавшего KFC, необходимо передвинуть сотки килограмм куриных бургеров на 50 метров, установив тем самым новый мировой рекорд.

Недавно сотрудниками полиции США в городе Сан Луис штата Аризона был обнаружен тоннель для наркотрафика из пола кухни ресторана KFC. Он выходит на поверхность под кроватью в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо.