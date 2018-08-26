«Kino.mail.ru» назвал лучшие российские фильмы последних десятилетий

Топ-лист, составленный порталом в канун Дня российского кино на основе оценок 17 миллионов пользователей, включает в себя российские ленты, выпущенные с 1991 года.

Авторы исследования составили рейтинги фильмов, разбив их по отдельным десятилетиям. Так, лучшей картиной 1991 – 2000 годов зрители назвали культовый фильм Алексея Балабанова «Брат». За ним в списке идут «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина, «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова и «Страна глухих» Валерия Тодоровского. Также в лидерах тех лет оказались «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина.

В первом десятилетии двухтысячных зрители назвали лучшим «Остров» Павла Лунгина. Верхние строчки рейтинга тех лет также заняли «В августе 44-го», «Мы из будущего», «Адмирал», а также первый из фильмов «О чем говорят мужчины».

И наконец, среди фильмом 2011 – 2018 годов победителем зрительского рейтинга стало «Время первых». Второе и третье места разделили «Движение вверх» и «Салют 7». Еще на вершине рейтинга оказались современная версия «Экипажа», «Битва за Севастополь», а также фильм «Дурак».