«Гоголь. Страшная месть» возглавил рейтинг российского проката

Завершающий фильм проекта «подвинул» в прокате чудовищного монстра и доисторических охотников.

По предварительным данным портала kinobusiness.com, в минувшие выходные самым интересным фильмов для российских зрителей стала финальная часть «Гоголя». Едва стартовав на большом экране, картина заработала в свои первые выходные боле 237 миллионов рублей. Доисторический боевик Альберта Хьюза «Альфа» в минувшие выходные перебрался на вторую строчку рейтинга. История появления собак собрала в прокате 136,7 миллионов рублей.

На третьем месте оказалась леденящая кровь «Мэг». Противостояние доисторической акулы и Джейсона Стэйтема по-прежнему привлекает в кинотеатры зрителей: вышедший на большие экраны 9 августа фильм добавил в свою «копилку» еще около 36 миллионов рублей.

«Гоголь. Страшная месть» - последний из фильмов трилогии по мотивам бессмертных «Вечеров на хуторе близ Диканьки», снятая Егором Барановым. В нем почитатели кино снова увидят Олега Меньшикова, Евгения Стычкина, Яна Цапника, Александра Петрова и других любимых актеров.