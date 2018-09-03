Новый «Хищник» возглавил рейтинг кассовости фильмов минувших выходных

Фантастический боевик потеснил на одну ступень лидера прошлой недели – сиквел «Великого уравнителя».

Данные бокс-офиса, представленные специализированным порталом kinobusiness.com, свидетельствуют, что с 13 по 16 сентября «Хищник» заработал без малого 305 миллионов рублей. Таким образом, новые перипетии космического сафари, устроенного на Земле инопланетными чужаками, возглавили прокатный рейтинг прошлого уик-енда.

Боевик Антуана Фукуа «Великий уравнитель - 2», главную роль в котором сыграл Дензел Вашингтон, переместился на вторую строчку рейтинга. За выходные картина принесла своим создателям 44,3 миллиона рублей.

А вот на третьей строчке оказался российский фильм – романтическая комедия «Счастья! Здоровья!». Три режиссера ленты показывают зрителям три любовные истории. Каждая из них заканчивается свадьбой, причем с национальным колоритом. Финансовый успех картины исчисляется 41,7 миллионом рублей.

Напомним, оригинальный фильм о появлении Хищников на Земле вышел в прокат в 1987 году. Главного борца с инопланетной угрозой в ленте сыграл Арнольд Шварценеггер. Режиссер нового фильма франшизы Шэйн Блэйк тридцать лет назад не только сыграл одну из ролей в стартовой картине, но и был одним из авторов ее сценария.