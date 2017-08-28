Рейтинг российского проката вторую неделю возглавляет «Мэг»

Только за прошлые выходные хоррор «Мэг: монстр глубины» заработал в российском прокате более 164 миллионов рублей.

Такие данные приводит портал kinobuisines.com. Причем лента Джона Тертелтауба, главные роли в которой сыграли Джейсон Стэйтем и Руби Роуз. А всего с начала показов мрачная повесть о противостоянии палеонтолога и гигантской доисторической акулы - людоедки уже успел собрать свыше 651 миллиона рублей.

На втором месте рейтинга оказался куда более светлый фильм – сиквел «Mamma mia!», который заработал чуть больше 58 миллионов рублей. Как и первую часть, новый мюзикл «блещет» прекрасным звездным составом – зрители увидят в нем Пирса Броснана и Мэрил Стрип, а также Колина Фёрта и других.

Третью строчку занимает еще один ужастик – «Слендермен» Сильвена Уайта.

Также в пятерку лидеров проката портал включил и анимационный хит этого лета – третья часть «Монстров на каникулах» собрала в прокате 27 миллионов рублей. При этом СМИ отмечают, что общие сборы этого мультика с момента его выхода на экраны уже перевалили за миллиард рублей.