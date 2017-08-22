Скончался создатель питерского музея The Beatles Коля Васин

Коллекционер, художник и писатель а также главный битломан Советского Союза Коля Васин упал с третьего этажа в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Трагедия произошла еще 29 августа, ее причины пока что не известны. А сегодня о смерти основателя музея Ливерпульской четверки написал в соцсетях его друг Николай Барабанов. По его словам, Коля Васин ушел к Леннону и Харрисону. «Пусть им там будет хорошо и светло!» - написал Барабанов.

Николай Васин стал ярым поклонником Beatles еще в 60-х годах, он создал музей группы в собственной квартире. Он был известен как человек, переписывавшийся с Джоном Ленноном – в 1970 Васин поздравил легендарного битла с 30-летием и получил от него в подарок подписанный виниловый диск Live Peace in Toronto. Кроме того, Васин написал книгу «Рок на русских костях» о битломании в России. Ему был выдан членский билет ленинградского рок-клуба под № 1.