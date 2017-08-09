Netflix покажет своим зрителям российский сериал «Хождение по мукам»

Все 12 серий телепроекта уже возможно посмотреть на крупнейшем стриминговом сервисе мира.

Покупку Netflix прав на сериал подтвердили и на канале НТВ, где в прошлом году состоялся премьерный показ многосерийного фильма. Хотя сумма сделки официально не озвучена, СМИ со слов осведомленных источников уточняют, что сериал обошелся онлайн-кинотеатру в полмиллиона долларов.

Это не первый российский кинопродукт, который могут посмотреть подписчики Netflix по всему миру. В феврале этого года сервис обеспечил возможность посмотреть «Довлатова» режиссера Германа-младшего зрителям в США, Канаде, Британии и Австралии. А в прошлом году Netflix купил права сразу на несколько сериалов, в числе которых – «Мажор», «Спарта» и «Саранча».

Сериал «Хождение по мукам» был снят Константином Худяковым к 100-летнему юбилею октябрьской революции. В главных ролях в картине снялась целая плеяда известных актеров: Анна Чиповская, Юлия Снигирь и Светлана Ходченкова, а также Андрей Мерзликин, Сергей Пускепалис, Роман Мадянов, Евгений Стычкин и другие.