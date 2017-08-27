Макгрегор выйдет на бой с Нурмагомедовым под песни Егора Крида

Россияне предложили Конору Макгрегору выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под хиты Black Star.

Напомним, что не так давно между бойцом ММА Хабибом и рэпером Тимати произошел конфликт, на фоне отмены концертов в Махачкале. Из-за поступавших угроз Егор Крид отменил свой ближайший концерт в данном городе, после чего получил комментарий Нурмагомедова о том, что «потеря невелика». Подобный выброс в свою очередь возмутил «союз рэперов». Тимати заявил, что чужое мнение нужно уважать и не навязывать свою точку зрения и свои вкусы. «Каждая тварь будет отвечать за свои слова», - так Хабиб прокомментировал высказывание Тимати.

Такими резкими высказываниями Нурмагомедов вызвал изменения к себе отношения многих россиян. Многие из них признались, что несколько разочаровались в бойце. На фоне этого под последней публикацией Конора Макгрегора был организован флешмоб #выйдиподкрида. Пользователи инстаграм предлагают Макрегору выйти на будущий бой с Хабибом под один из хитов Егора Крида. Кроме этого в сети появились видеоролики прошлых выходов Конора, на которые россияне наложили песни представителя популярного лейбла.

Грандиозный бой между Макрегором и Хабибом пройдет уже скоро, 6 октября, в США. Хабиб будет защищать свой пояс мирового чемпиона в легком весе.