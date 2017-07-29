Земфира потребовала раздавить катком запись своего дуэта с Чуриковой

Как рассказал в эфире «Говорит Москва» продюсер и радиоведущий Михаил Козырев, певице не понравились нюансы аранжировки, которые остались бы недосягаемыми для обычных слушателей.

По словам Козырева, история эта произошла после съемок программы «Неголубой огонек». Выяснилось, что Инна Михайловна Чурикова является большой поклонницей Земфиры. Они спели дуэтом, и этот эксперимент был очень хорошо принят зрителями. В результате звезды решили записать вместе композицию «Непошлое», которая должна была выйти на пластинке Земфиры.

В студии выяснилось, что у Инны Чуриковой абсолютный слух, а вот чувство ритма заметно хромает. Всем участникам проекта пришлось потратить много усилий, чтобы создать нужную атмосферу и сделать качественную запись. Но все оказалось напрасным. После сведения композиции оказалось, что Земфиру не устраивают какие-то нюансы аранжировки песни. И певица потребовала уничтожить весь тираж уже отпечатанной пластинки.

В результате по винилу проехался асфальтовый каток просто во дворе музыкальной студии. По словам Козырева, эта история осталась для него настоящим «рубцом на сердце».