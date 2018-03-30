Агутин и Шнуров спели дуэтом в «Вечернем Урганте»

Появление на шоу эстрадных суперзвезд стало двойной премьерой: Агутин и Шнур впервые спели дуэтом, к тому же в эфире программы они представили новую песню с символичным названием «Фигня».

Исполнители сравнивают прежнее славное время, когда все было «шире» и все были «такими, как надо», с нынешними временами. А постоянно меняющаяся жизнь заставляет давать обещания, в стараниях выполнить которые в результате получается «какая-то фигня». Видео исполнения нового хита уже выложен на официальном канале «Вечернего Урганта» в Youtube. Как водится, он вызвал в среде поклонников обоих исполнителей живую дискуссию. Одни поздравляют звезд с отличным хитом, другие считают, что дебют полностью соответствует названию песни. А есть и такие, которые считают, что с ней прекрасно бы только Агутин, а Шнур совсем выбился из своего образа.

Напомним, недавно вышел клип «Ленинграда» на песню «Цой». Поклонники артиста приняли его в штыки, посчитав полное отсутствие нецензурной лексики признаком отсутствия «фирменного» стиля Шнура, а также из-за неоправданного использования имени Виктора Цоя и скрытой рекламы.