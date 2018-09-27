НВО показала Хелен Миррен в образе Екатерины Великой

Телесеть приступила к съемкам мини-сериала о великой русской императрице и опубликовала в Twitter фото исполнительницы главной роли в костюме и декорациях. На снимке Хелен Миррен стоит в царском кабинете в платье екатерининской эпохи.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в центре фильма окажутся отношения правительницы России и фельдмаршала Григория Потемкина – двух людей, которые, по мнению издания, являются «архитекторами современной России». Режиссер Филип Мартин планирует отснять четыре серии фильма, причем их сюжет должен охватить последние три десятка лет царствования Екатерины. Натурные съемки запланированы в России и Прибалтике.

Великую императрицу сыграет обладательница многочисленных наград Хелен Миррен, которой уже доводилось примерять на себя королевский образ – за роль английской правительницы Елизаветы ІІ она даже получила «Оскара». Ее партнерами станут Джейсон Кларк в роли Потемкина, а также Джозеф Куинн в роли Павла.

Помимо НВО, сериалом занимаются New Pictures и Origin Pictures, а также британская Sky.