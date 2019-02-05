Ларисе Долиной посоветовали сделать пластику

Специалист Александр Вдовин заявил, что артистка для своего возраста выглядит хорошо, но ей все же необходимо обратиться к эксперту.

Многие знают, что большинство знаменитостей не стесняются пользоваться услугами пластических хирургов, а также постоянно ухаживают за внешностью. Среди таких звезд значится и Лариса Долина. Специалист в обрасти пластики Александр Вдовин заявил, что для своего возраста артистка прекрасно выглядит, но ей не помешало бы обратиться к специалисты на косметические процедуры. Хирург говорит, что у Долиной нет провисшего овала лица, что говорит о вовремя сделанным необходимых процедурах, а также остальные возрастные проблемы отсутствуют. Однако Вдовин говорит, что у исполнительницы заметны мелкие морщины на лице и на лбу, поэтому артистке стоит делать уколы ботокса.

Также знаменитости стоит решиться на операцию по изменению формы век. Однако это стоит по азиатскому типу, так как классический артистке не подходит. Несмотря на все рекомендации по пластике, Александр Вдовин категорически против того, чтобы Лариса Долина обращалась к специалистам по поводу своего веса, так как процедуры в ее возрасте могут иметь непредсказуемые последствия.