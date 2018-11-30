Оби-Ван Кеноби получит собственный сериал на Disney+

Мастер-джедай из «Звездных войн» Оби-Ван Кеноби получит собственный сериал на стрим-сервисе Disney+.

Студии Lucasfilm и Disney рассматривают возможность съемок мини-сериала, состоящего из шести эпизодов.

Ранее сообщалось о подготовке полнометражного спин-оффа «Звездных войн» о Кеноби, который должен был снять Стивен Долдри. Позже из-за провала спин-оффа о Хане Соло работа над проектом была приостановлена.

Студии Lucasfilm и Disney приняли решение вместо дорогостоящих полнометражных проектов сосредоточится на создании сериалов для собственной стрим-платформы. В 2019 году выйдет сериал «Мандалорец» Джона Фавро о шпионе Кассиане Андоре из фильма «Звездные войны: Изгой-один».

По некоторым данным, в планах киностудий создать несколько сольных сериалов о персонажах из франшизы «Звездные войны».