«Меха никогда не перестанут носить»: Виктория Цыганова призналась в любви к шубам

Артистка не готова отказаться от этого удовольствия, даже, несмотря на заверения защитников животных.

Во время разговора с представителями прессы отечественная исполнительница Виктория Цыганова призналась в любви к шубам. По ее словам, меха никогда не перестанут носить, так как они греют по-настоящему. Отметим, что артистка также является дизайнером, создавая свои коллекции, в которых использует меха. Цыганова сообщила, что для нее меха являются вдохновение, скорее всего, это связано с тем, что она с Дальнего Востока.

Исполнительница поддерживает профессии, связанные с убийством животных, но это происходит не из-за развлечения, а, скорее всего, из-за выживания в холода. Виктория Цыганова уверенна, что меха идут любой женщине, особенно если он соболиный. Активистов, защищающих животных, артистка воспринимает неоднозначно, но она говорит, что все их движения направлены против людей. А борьбу с мехом считает попытками сделать общество безликим.