Prada прекращает шить одежду из натуральных мехов

Итальянский Дом моды Prada намерен отказаться от использования в своих в продуктах меха животных.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Начиная с женских коллекций сезона 2020 года бренд отдаст предпочтение современным искусственным материалам. Исключительно из них в будущем станут создаваться и одежда, и аксессуары Prada.

Инновации в промышленности позволяют производить высококачественные синтетические аналоги натурального меха. Не только не уступающие природному материалу, но, по ряду параметров, существенно его превосходящие.

В заявлении компании сказано: к своему решению Модный дом пришёл в согласии с организацией «Альянс без меха», крупным сообществом защитников животных, объединяющим 50 групп участников из разных стран мира. Также особо подчеркнуто, что Prada Group является приверженцем политики социальной ответственности и заботится об этичности создаваемых ею продуктов.

В ближайшем будущем модный бренд собирается сосредоточиться на исследовании новых граней креативного дизайна и расширить ассортимент за счет открывающихся возможностей.

При этом остатки старых коллекций, созданных с использованием натуральных мехов, будут продаваться до тех пор, пока не исчерпаются.

В марте 2018 года решение об отказе от использования меха животных принял итальянский модный дом Versace. Подобный же выбор сделали бренды Burberry, Hugo Boss, Giorgio Armani, Calvin Klein, Gucci и некоторые другие.