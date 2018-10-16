Стало известно о начале съемок фильма «Брат-3»

Музыкант Стас Барецкий, известный своими скандальными выходками, объявил, что собирается снимать третью часть легендарного «Брата» Алексея Балабанова.

Заявление шоумен сделал в день рождения режиссёра, которому 25 февраля исполнилось бы 60. При этом на одну из главных ролей в картине Барецкий намерен пригласить бывшего борца без правил, националиста Вячеслава Дацика, которого в скором времени должны освободить из-под стражи. В марте прошлого года Дацика приговорили к трём с половиной годам тюрьмы за разбойное нападение на двух девушек в отеле, которых спортсмен посчитал проститутками.

Глупостью назвал идею Барецкого продюсер первых двух частей «Брата» Сергей Сельянов. «Неуважение к герою, которого любят и помнят все. Видимо, больше нечем удивить, хочется привлечь внимание. Надеюсь, это просто болтовня — сказал Сельянов корреспонденту «МК». Интересно, что ещё до трагической гибели актёра Сергея Бодрова, исполнявшего главную роль в культовом фильме, Балабанов заявлял, что не будет снимать «Брата-3». После кончины самого мэтра в 2013-м году, казалось, даже теоретически не могло идти речи о новом эпизоде злоключений Данилы Багрова. Тем не менее, Барецкий в своей затее уверен и планирует собрать не только профессиональных актёров, но и экс-уголовников, чтобы сделать «нормального» персонажа.