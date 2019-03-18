Без скандала не могут: 5 знаменитостей, устраивающих дебош везде, где появляются

У многих звезд непростой характер, но среди них есть и такие, которые постоянно ввязываются в скандалы.

Журналисты решили просветить общественность о знаменитостях, устраивающих дебош везде. Где появляются. В списке значатся только пять звезд, которые не могут без скандалов. На первом месте стоит голливудский актер Джонни Депп. Вообще артист адекватный, но стоит только немного выпить алкоголя, то звезда становится не управляемым. В таком состоянии Депп не только хамит всем, кого видит, но и может учинить драку на съемочной площадке.

Следующей в списке стоит модель Наоми Кэмпбелл. О ее невыносимом характере знают даже те люди, которые никогда не встречались с ней. Модель нецензурно выражается, в своих помощниках кидает разными предметами, из-за чего с ней не хотят работать. Также поддерживает образ дерзкой и скандальной личности старается исполнительница Никки Минаж, которая с большим рвением участвует не только в бурным разговорам, но и дракам.

Третьим в списке стоит рэпер Канье Уэст, супруг Ким Кардашьян. Артист часто срывал свои выступления, грубил журналистам, чем и заработал скандальную репутацию не только в мире шоу-бизнеса, но и моды. И последней знаменитостью, которая не может без скандалов является Линдси Лохан. Свою репутацию артистка заработала вождением в алкогольном состоянии, аварии в аналогичном состоянии и бегство с места происшествия, а также лечение от зависимостей, среди которых и наркозависимость.