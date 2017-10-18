Джонни Депп рассказал, как лишился своего состояния

Джонни Депп дал 72-часовое интервью журналисту издания The Rolling Stones, в котором заявил, что финансовые консультанты лишили его практически всех средств. Рассказ о своей жизни блистательный голливудский пират назвал «историей о предательстве».

По данным издания, за годы актерства Депп успел заработать около 650 миллионов долларов, однако на сегодняшний день львиная доля этих денег пущена на ветер. В 2017 году актер подал в суд на фирму TMG, которая управляла всеми его делами больше двадцати лет. Звезда считает, что консультанты просто подсовывали ему на подпись многочисленные документы, которые он подписывал, не читая, и таким образом растратили его состояние на собственные нужды. Кроме того, 7 миллионов из состояния Джонни получила его сестра Кристи, огромные суммы выплачивались его помощникам и так далее.

В свою очередь, TMG называет актера психически нездоровым человеком, который разорил себя сам дорогими спонтанными покупками и бесчисленным количеством спиртного. Известно, что актеру принадлежит недвижимость стоимостью около 75 миллионов долларов, 45 дорогих авто, 70 гитар и множество предметов искусства. Кроме того, актер тратит до 3 миллионов в месяц на охрану и докторов. А заявление о трате на спиртное по 30 тысяч в месяц звездный актер назвал оскорблением, поскольку на самом деле эта сумма «намного больше».

Журналист The Rolling Stones Стивен Родрик, который трое суток общался с актером лишь с перерывом на сон, в результате описал его как очень одинокого человека, которого окружают только наемные служащие. Общение актера с журналистом якобы закончилось словами звезды: «Спасибо что выслушал».