«Это очень страшно»: Кристина Орбакайте высказалась о трагедии в Шереметьево

Артистка сообщила, что до этого стала свидетельницей похожей ситуации.

Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте высказалась о трагедии в Шереметьево. Артистка заявила, что это очень страшно. Также звезда рассказала, что похожая ситуация произошла в Белгороде, тогда она стала свидетельницей того, что с самолетом произошла внештатная ситуация, то есть воздушный лайнер сел только со второго раза.

Напоминаем, что недавно в аэропорту Шереметьево во время посадки загорелся самолет. Главной версией случившегося считается попадание в воздушный лайнер молнии, что привело к отказу электронного оборудования.