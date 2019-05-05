Седокова доказывает, что ее попа не изуродована целлюлитом

Пляжные снимки артистки критикуют из-за целлюлита, но она продолжает настаивать на обратном.

Некоторое время назад пользователи сети стали критиковать Анну Седокову за то, что на пляжных фото артистки видно, что ее попа вся в «апельсиновой корке». Исполнительница не смогла проигнорировать такие заявления и стала доказывать обратное. На всех новых фотографиях Седокова поворачивалась к камере выгодными для нее ракурсами, оттопыривала ягодицы, а папарацци проклинала за всю грязь, которая лилась на нее. Уже прошло несколько дней после данной истории, но артистка продолжает из-за этого переживать.

Недавно Анна опубликовала очередное видео, на котором похвасталась идеальными формами и кожей на бедрах и попе, а также демонстрировала пышную грудь. Многие пользователи решили, что таким роликом Седокова решила показать, что на предыдущих снимках была она, но только снимали ее не с выгодного ракурса.