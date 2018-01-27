«Это я не очень»: Леонид Агутин ответил на критику за селфи

Фото природы – это шедевр, а селфи – крах, написала подписчица артиста.

Некоторое время назад отечественный исполнитель Леонид Агутин прилетел в турецкий город Белек. Когда артист заселился в отель поле прилета, он опубликовал в сети видео, на котором слышна музыка и крики птиц. Также на записи показан прекрасный вид на Средиземное море. Публикация не находилась долго без внимания пользователей. Одной из поклонниц Агутина очень понравился ролик с прекрасным видом и музыкой.

Она написала, что исполнитель всегда красиво запечатлевает природу. Однако, по ее же словам, селфи у Леонида получаются очень плохо. Артист не стал игнорировать такое высказывание. По словам Агутина, дело совсем не снимке. Знаменитость написал, что это он уже не очень, а природе ничего не сделается, она всегда прекрасна. Многие подписчики не согласились с Агутиным, а реши, что артист просто наговаривает на себя.