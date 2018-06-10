Опять набрала: Екатерина Стриженова худеет благодаря пешим прогулкам

Телеведущая недовольна, что у нее есть лишние килограммы.

Екатерина Стриженова заметно изменилась, похорошела. 51-летняя звезда экрана похудела, возвратив стройность телу, которая была в молодости. О своих методах сбросы веса телеведущая рассказала в сети. Стриженова поведала, что избавиться от лишних килограммов помогло руководство опытного диетолога и тренера. Сейчас Екатерина тщательно следит за своим питанием и физическими нагрузками.

Телеведущая рассказала, что все майские праздники провела в кругу семьи в Турции и опять набрала в весе. Однако Стриженова смогла похудеть благодаря пешим прогулкам, которыми заменила поход в спортзал. Телеведущая отметила, что после праздников поправилась на 300 грамм, но это очень хорошо после «все включено», где дают есть много всего вкусного.