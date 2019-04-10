«Плохо ходить без синяков»: Актриса Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем

Их брак с Ласло Долински продолжался 6 лет. В нём в 2014 году появилась дочка, которую родители назвали Любава.

Однако, семейный союз был расторгнут по желанию супруги. Актриса Любовь Тихомирова раскрыла причины своего развода с мужем. В том числе, она отметила то, что многие её подписчики восприняли, как «плохо ходить в замужестве без синяков».

Тихомирова сообщает, что уже прекратила переживать за свой развод. Она полагает, что для сохранения семьи предприняла все доступные ей меры. Однако, муж, с её слов, оказался неспособен к осознанию своих ошибок.

Актриса считает, что главные из них заключались в том, что он недостаточно зарабатывал, не хотел принимать участие в домашних заботах и совершенно не задумывался о том, каким станет будущее его жены и ребёнка.

Тихомирова была совершенно не удовлетворена тем, что мужа вполне устраивала небольшая двухкомнатная квартира, в которой они проживали. Артистка полагала, что дочке уже нужно выделять отдельную спальню.

Когда муж не предпринял к этому никаких мер, она сама приступила к решению вопроса. Для этого ей пришлось продать принадлежавшие её матери апартаменты и взять ипотеку.

Тихомирова сообщила, что пыталась прибегать к спокойным разговорам, истерикам и, даже, скандалам, но на Ласло ничего не влияло. Она полагает, что когда в молодой семье всё тихо, это должно настораживать.

Норма, по её мнению, это появление синяков, выбитых зубов и совершение регулярных мордобоев. Тихомирова считает, что молодые «притираться» должны именно так.

После того, как супруг не высказал понимания в этом вопросе, женщина подала на развод. В качестве причины она указала, что у неё отсутствует «внутренняя гармония».