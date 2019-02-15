Лопырева возит сына в «звездной» коляске, доставшейся от певицы Нюши

Модель говорит, что очень благодарна близким и друзьям за подарки и поддержку.
Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов до сих пор находятся в США, заботясь о ребенке. Несколько месяцев назад модель подарила любимому сына, которого уже несколько раз показывала поклонникам. Недавно Виктория опубликовала новую фотографию, на которой показала, что возит сына в «звездной» коляске, доставшейся ей от певицы Нюши. Модель сообщила, что до сих пор ей приходят подарки с разных стран, за что она благодарна друзьям и близким. Помимо этого в посте Лопырева написала, что самым первым подарком, еще до рождения малыша, стал подарок от Нюши и ее супруга Игоря. Вместе с одеждой и одеяльцем знаменитость презентовала коляску, которую стали называть «звездной».
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Очень много вопросов по поводу коляски. Подарки получаем до сих пор, их присылают из разных стран; это очень приятно, мы очень это ценим и бесконечно благодарны друзьям и родным 🙏🏽☺️. Самым первым, ещё до рождения малыша, был подарок от Нюши @nyusha_nyusha и ее мужа Игоря @igorsivovv - кроме замечательной одежды (кстати на магнитах очень удобно)и одеяльца для маленького 🧺🧸 ребята передали нам детскую коляску, которую все наши знакомые теперь называют «звездной» 🌟🌟🌟. А Нюше, в свою очередь, коляска досталась от Ханны @offi_hanna и Пашу @pashuofficial ; обе девушки тоже рожали в Майами 🏝, но до меня. Мы уже знаем, кому оставим ее, когда уедем, но это пока секрет 😉 Потом Игорь купил ещё одну коляску - красивая, но оказалась немного жаркая для местного климата. А по каким критериям вы выбирали коляску? Делитесь 🎈V
Отметим, что певице коляска «перешла по наследству» от Ханны и Паши. Обе знаменитости рожали в Майами, как и Лапырева. Стоит отметить, что модель уже знает, кому передаст потом коляску. Однако пока Виктория не раскрывает, кому именно. Возлюбленный модели в США купил еще одну коляску, но она не такая комфортная, как Нюшина, говорит Лопырева. В новом транспортном средстве для малыша слишком жарко.
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