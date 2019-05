Лопырева возит сына в «звездной» коляске, доставшейся от певицы Нюши

View this post on Instagram

Очень много вопросов по поводу коляски. Подарки получаем до сих пор, их присылают из разных стран; это очень приятно, мы очень это ценим и бесконечно благодарны друзьям и родным 🙏🏽☺️. Самым первым, ещё до рождения малыша, был подарок от Нюши @nyusha_nyusha и ее мужа Игоря @igorsivovv - кроме замечательной одежды (кстати на магнитах очень удобно)и одеяльца для маленького 🧺🧸 ребята передали нам детскую коляску, которую все наши знакомые теперь называют «звездной» 🌟🌟🌟. А Нюше, в свою очередь, коляска досталась от Ханны @offi_hanna и Пашу @pashuofficial ; обе девушки тоже рожали в Майами 🏝, но до меня. Мы уже знаем, кому оставим ее, когда уедем, но это пока секрет 😉 Потом Игорь купил ещё одну коляску - красивая, но оказалась немного жаркая для местного климата. А по каким критериям вы выбирали коляску? Делитесь 🎈V