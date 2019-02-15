Лопырева возит сына в «звездной» коляске, доставшейся от певицы Нюши

Модель говорит, что очень благодарна близким и друзьям за подарки и поддержку.

Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов до сих пор находятся в США, заботясь о ребенке. Несколько месяцев назад модель подарила любимому сына, которого уже несколько раз показывала поклонникам. Недавно Виктория опубликовала новую фотографию, на которой показала, что возит сына в «звездной» коляске, доставшейся ей от певицы Нюши. Модель сообщила, что до сих пор ей приходят подарки с разных стран, за что она благодарна друзьям и близким. Помимо этого в посте Лопырева написала, что самым первым подарком, еще до рождения малыша, стал подарок от Нюши и ее супруга Игоря. Вместе с одеждой и одеяльцем знаменитость презентовала коляску, которую стали называть «звездной».

Отметим, что певице коляска «перешла по наследству» от Ханны и Паши. Обе знаменитости рожали в Майами, как и Лапырева. Стоит отметить, что модель уже знает, кому передаст потом коляску. Однако пока Виктория не раскрывает, кому именно. Возлюбленный модели в США купил еще одну коляску, но она не такая комфортная, как Нюшина, говорит Лопырева. В новом транспортном средстве для малыша слишком жарко.