Главный кинокритик You Tube BadComedian может закрыть свой канал

Популярный в России видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный широкой публике как BadComedian, возможно закроет свой YouTube канал. Такое решение последовало после иска против него кинокомпании Kinodanz. Сумма иска 1 млн рублей.

Как объясняет блогер, иск подали после выпуска его обзора на ленту «За гранью реальности» ( в съемках фильма участвовал голливудский актер Антонио Бандерос). Компания считает, что Баженов нарушил правила цитирования и незаконно вставил кадры в обзор. Так же, представители Kinodanz сообщили Баженову, что за компанией стоят «очень влиятельные люди», уточнил блогер. Несмотря на это, фильмы киностудии проваливаются в прокате, заявил Баженов. Сам блогер считает, что иск против него это попытка убрать объективную критику. В суд на кинообозревателя подали еще 6 месяцев назад.

Баженов утверждает, что в российских законах нет точной информации о цитатах. А также сказал, что каждый имеет право высказывать свое мнение, даже если это критика.

Российская кинокомпания Kinodanz была основана в 2012 году. Компания известна такими работами, как «За гранью реальности», «Эбигейл» и «Звёздный разум».

В защиту Баженова выступили кинопродюсер Александр Роднянский, телеведущая и журналист Ксения Собчак, гендиректор Матч ТВ Тина Канделаки. Последняя объявила, что купит Youtube-канал Баженова и покроет все издержки, если он согласится.

По мнению ряда СМИ (например, Eurosport, Elle, Вести.ру, РБК) BadComedian «главный кинокритик российского YouTube». Канал существует с 2011 года.