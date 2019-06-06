Минкульт РФ не намерен вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не будет принимать участие в событиях, связанных с иском против блогера BadComedian Евгения Баженова.

Глава культуры также подчеркнул, что Минкульт не станет площадкой для организации публичных разборок между продюсерами и Евгением Баженовым.

Стоит напомнить, что некоторое время назад компания Kinodanz сделала заявление относительно данной конфликтной ситуации. Компания отметила, что разрешение этого вопроса представляется возможным только на публике, ведь сам блогер стал инициатором подобных прений.

Кроме того, было отмечено, что BadComedian несколько сместил акценты, заострив внимание на преследовании свободы слова, а это компания Kinodanz расценила как давление со стороны Евгения Баженова и его сторонников.

Ранее стало известно, что канал BadComedian находится под угрозой закрытия из-за иска в 1 миллион рублей. Нужно отметить, что Евгений Баженов в обращениях на своем YouTube канале высказал свое отношение к этому инциденту и заявил, что это намеренное подавление свободы слова в России. Сторонники блогера считают реакцию министра культуры вполне предсказуемой, ведь на протяжении последнего времени Владимир Мединский очень положительно высказывался о российском кино.