BadComedian получил предложение заключить «мировую»

Представители Kinodanz согласились на мирное урегулирование конфликта. Пока все подробности держатся в тайне.

Компания Kinodanz (нынешняя KD Studios) подала в суд на блогера BadComedian. Дело в том, что Евгений Баженов (настоящее имя блогера) в одном из своих видео раскрыл почти полностью сюжет фильма «За гранью реальности». По заверению продюсера Евгения Мелентьева, это повлекло за собой финансовые потери и провал в прокате.

Как говорит Мелентьева, убытки кинокомпании превышают сумму иска в разы. Но компания все равно решилась на встречу с Баженовым. Со слов Ксении Собчак (в числе первых заступилась за видеоблогера), это именно она убедила кинокомпанию согласиться на переговоры. Ксения также предлагала организовать прямой эфир с участниками конфликта в своем авторском шоу на YouTube.

Год назад, в мае 2018-го, видеоблогер под ником BadComedian снял и выложил обзор фильма «За гранью реальности». Он раскритиковал сюжет, а также Минкульт, который выделил на съемки 6 млн руб.