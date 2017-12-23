Юлии Барановской не удалось соблазнить Дмитрия Борисова

Свести знаменитостей пытались Роза Сябитова и Арина Шарапова.

В День защиты детей телеведущие, работающие на «Первом канале», организовали в Чебоксарах акцию «Стань первым». Таким образом они пытались реабилитироваться после скандала на программе «Голос. Дети». Интерес к мероприятию также подогрели разговоры о вспыхнувших отношениях между Юлией Барановской и Дмитрием Борисовым. Отметим, что рейтинг всегда увеличивается, если роман завели знаменитости. Некоторые показалось, что обе звезды отлично подходят для такого пиар хода.

Все решать взялись Роза Сябитова и Арина Шарапова, которые на все стороны говорили, что получилась прекрасная пара и о будущих перспективах. К игре присоединилась и сама Барановская, которая все дни не отходила от Борисова ни на шаг. Говорят, что в один вечер Дмитрия даже подпоили, но это на него не подействовало, хотя фигура телеведущей наталкивали на успех. В общем Барановской не удалось соблазнить коллегу. Оказалось, что за всю поездку она так надоела Борисову, что во время возвращения он от нее отсел, так что ей пришлось весь путь быть одной.