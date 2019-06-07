На E3 показали прохождение игры Doom Eternal

На международной выставке Е3, которая проходит в Лос-Анджелесе, был показан тизер-ролик самой ожидаемой игры года «Doom Eternal».

В Лос-Анжелесе (США) с 9 по 13 июня проходит ежегодная выставка Electronic Entertainment Expo (Е3). Это самая масштабная выставка и самое главное игровое событие года. На этой выставке представляют самые ожидаемые игры и игровые обновления, показывают трейлеры и тизеры будущих проектов. Проводят различные конкурсы, розыгрыши и просто красивые выставочные шоу. Это мероприятие славится привлекательными девушками-косплеершами, которые одеваются в персонажей различных игр, ходят по павильону и фотографируются с посетителями. 9 июня Id Software представила публике трейлер игры «Doom Eternal», показала немного сюжетной линии в которой главный герой встречает финального босса кибердемона. Так же на выставке покажут свои игры и обновления другие студии. Расписание выставки выглядит так: «Bethesda» и «Devolver» десятого июня, «PCGamingShow», «Ubisoft» и «Square Enix» 11 июня и 12-13 числа выставку закроет компания «Nintendo».