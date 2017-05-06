Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей

Известный британский актер театра и кино Хью Лори, 11 июня отмечает свой 60-летний юбилей.

Хью Лори родился в городе Оксфорд (Великобритания) в семье врача и домохозяйки. Родители Хью Лори – шотландцы. Впервые слава к актеру пришла с выходом комедийного шоу «Черная Гадюка», в котором он исполнял различные образы. Всемирную известность Хью Лори принесла роль врача в сериале «Доктор Хаус», которая стала для него звездной. Впервые сериал вышел на экраны в 2004 году в Соединенных Штатах. За восемь лет сьемок было показано 177 серий (8 сезонов), в которых сериал был номинирован в множестве премий и сумел получить известные премии «Пибоди» и «Эмми». «Доктор Хаус» стал одним из популярнейших сериалов современности.

Помимо съемок в сериалах и кино, Хью Лори является профессиональным пианистом, исполняющим в блюзовой манере, является сценаристом, режиссером, продюсером, писателем и талантливым певцом. Артист успешно гастролирует со своими концертами не только по Великобритании, но и за ее пределами.

Стоит отметить, что Хью Лори был награжден рыцарским орденом Британской империи, который лично получил от британской королевы Елизаветы II в 2007 году.