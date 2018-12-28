Мик Джаггер дал первое интервью после серьезной операции

Лидер легендарной британской рок-группы The Rolling Stones поведал о своем здоровье после операции по замене искусственного сердечного клапана.

Мик Джаггер побеседовал с канадской радиостанцией Q107 и в ходе интервью заявил, что самочувствие его вполне устраивает. Также рассказал, что его группа полна творческих сил. Несмотря на то, что после серьезной операции рекомендуется отдых и покой, он уже репетирует вместе с The Rolling Stones.

Кроме того, Мик Джаггер сказал, что по утрам он занимается в тренажерном зале. Стоит отметить, что легендарный певец со своей группой хочет разнообразить концертную программу и готовит сюрприз в виде композиций, которые уже давно не исполняли The Rolling Stones. Уже известно, что группа запланировала небольшое турне по городам США и Канады, которое музыканты были вынуждены перенести из-за возникших острых проблем со здоровьем у Мика Джаггера.

Группа The Rolling Stones до сих пор считается одной из главных мировых рок-групп. Несмотря на свой преклонный возраст, музыканты достаточно часто выступают на концертах и по праву носят статус группы с богатой историей, ведь их дебют на сцене состоялся почти 60 лет назад.