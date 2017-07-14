Иностранным кинодеятелям будут платить субсидию за съемки фильмов в России

Иностранные продюсеры, решившие снимать кино в Росии могут вернуть 25% понесенных затрат на производство. Если фильм будет продвигать позитивный образ Росии, есть вероятность что они получат 30%.

Минэкономразвития подготовило ряд правил на предоставления субсидии для иностранцев, которые намерены снять кинофильм на землях России. Сообщается, что плата субсидии будет предоставлена из федерального бюджета страны.

Запуск такой программы может быть объявлен уже в сентябре текущего года, сообщает руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко.

Государство готово частично оплатить расходы за проживание в гостинице и проезд, создание декораций и костюмов, охрану на съемочной площадке.

Конечно, не все могут воспользоваться услугой получения субсидии. Для того, чтобы заграничная киностудия получила частичный возврат денежных средств необходимо, чтобы бюджет самих съемок был не менее 20 млн рублей для художественного фильма. В случае, если снимают анимационное кино, то стоимость меняется и должна быть от 10 млн рублей.