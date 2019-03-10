Российский мультфильм «Ежик и медвежонок» получил «приз Disney»

Анимационный сериал вошел в тройку лидеров в рамках международного анимационного кинорынка MIFA.

Работы для презентации инвесторам отправили мультипликаторы со всего мира. Из 500 работ в шести категориях отбор прошли лишь 47. В финале награды получили только три лучшие. В разделе «сериалы» отбор прошло восемь работ, среди которых оказался российский проект. Победители получили «приз Disney» и пять тысяч евро.

«Ежик и медвежонок» запланирован как анимационный сериал для детей до семи лет. Продюсер Соня Горя и режиссер проекта Глеб Беляков хотят снять четыре сезона по десять серий в каждом. Один эпизод должен длиться пять минут. Мультфильм расскажет о ежике, медвежонке и их друзьях – жителях волшебного леса. Это будут легкие, приятные детскому глазу истории.

Презентации инвесторам - одно из ключевых событий кинорынка. MIFA проходит в рамках Международного анимационного фестиваля – крупнейшего в своем роде. Каждый год он собирает лучших мультипликаторов со всех уголков планеты. Российских художников на фестивале поддерживает Ассоциация анимационного кино России и Министерство культуры РФ.