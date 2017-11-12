Азиза: Игоря Талькова крышевали известные авторитеты

Известного рок-музыканта нет в живых уже почти 30 лет. Однако, его жизнь и его смерть до сих пор продолжают волновать не только поклонников.

Азиза в своём последнем интервью обвинила Игоря Талькова. Со слов певицы, его крышевали известные криминальные авторитеты. Якобы, он предлагал познакомить её с одним из них незадолго до смерти.

Азиза считает, что в этом она может обвинять Талькова. Она молчала почти 30 лет. Причины этого непонятны. Возможно, она просто, как и многие другие, собирается сплясать на костях знаменитости, известности которой ей не удалось достичь за всю свою жизнь.

При этом все предстоящие «обвинения» и откровения будут, скорее всего, щедро оплачиваться. Что либо иное предположить трудно. Она решила выступить по этой теме в передаче «На самом деле», которую ведёт Дмитрий Шепелев.

Особо Азиза отмечает, что Тальков, предлагая криминальные связи, никогда не смотрел ей в глаза.

В ноябре 2018 года СК РФ вернулся к расследованию произошедшего в 1991 году убийства Игоря Талькова. Ранее считалось, что его случайно застрелил собственный концертный директор Валерий Шляфман.

Рок-исполнитель в этот момент был рядом со своей гримёркой. Там его охранники и телохранитель Азизы затеяли потасовку. Немалую известность получил и тот факт, что у певицы с Тальковым был конфликт, кому из них быть номером один на предстоящем концерте.

Следствие посчитало количество доказательств вполне достаточным. На их основании 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года следователи вынесли постановления о привлечении Шляфмана, как обвиняемого в убийстве, совершённом по неосторожности.

Однако, к той поре Шляфман уже уехал в Израиль на ПМЖ. В связи с этим, в марте 2003 года уголовное дело оказалось приостановленным, поскольку обвиняемому удалось скрыться от следствия.

Потерпевшей по этому делу выступила мать певца Ольга Талькова. Расследование возобновили, но она скончалась в 2007 году. После этого расследование снова приостановилось.

Его возобновили в 2018 году. Франц Клинцевич предположил появление «новых зацепок». Однако, убийство произошло столько лет тому назад, что никто не даст гарантии успеха в новом расследовании.

В то же время, парламентарий отметил, что поклонники Игоря Талькова, которые всё ещё помнят своего любимца, должны видеть, чтобы установить истину предпринимаются все возможные усилия.

Хотя Тальков уже давно ушёл из жизни, его фамилия продолжает периодически мелькать в прессе. «Отличается» его сын, Игорь Тальков-младший. Он, как и отец, стал заниматься музыкой. При этом пытается доказать, что и без звёздной фамилии может чего-то стоить. Однако, пока отличается лишь скандалами, в которые периодически попадает.

Дошло даже до уголовного года. В конце ноября 2018 года его застали в нетрезвом виде за рулём своего внедорожника. При этом от медицинской проверки он отказался.

37-летний Тальков младший сообщил подписчикам, что не пьёт, начиная с 2014 года. Сдавать кровь он отказался принципиально, а до него просто постоянно «докапываются» и «везде тормозят».

В то же время он не отрицает, что несколько лет тому назад уже был лишён водительских прав, поскольку управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.