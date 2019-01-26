«Все ради популярности»: Instagram-звезды до и после пластики

Для того, чтобы в соцсети зарабатывать миллионы на рекламе не обязательно уметь хорошо фотографировать, главное быть красивым.

Все Instagram- звезды вложили много денег на изменение своей внешности, так как это самое главное, чтобы получить миллионы подписчиков, а в следствии на рекламе зарабатывать огромные деньги. Если просмотреть снимки до и после пластики, то можно прийти к выводу, что на это звезды соцсети пошли ради популярности. На первом месте в списке стоит Синди Кимберли, которая в 18 лет увеличила губы и стала работать моделью и обзавелась большим количеством подписчиков из-за одного единственного снимка с Джастином Бибером.

Второе место занимает Нита Кузьмина, которая знаменита благодаря проекту «Дом-2». Девушка решилась на несколько пластических операций, в результате приведших к сильным изменениям внешности. Еще одной русской Instagram-звездой является Алена Шишкова. Конечно, экс-возлюбленная Тимати была красивой девушкой, но решила немного исправить внешность, а сейчас помимо значительных изменений девушка стала напоминать скелет обтянутый кожей.

Следующей в списке стоит еще одна участница телестройки 35-летняя Марина Майер, которая благодаря пластике не выглядит на свой возраст. Также в перечне есть Катя Жужа, у которой 1,4 миллиона подписчиков, Анна Андрес, которая стала знаменитой, изменив немного нос и увеличить губы.

Стоит отметить и Анюту Рай, у которой три миллиона подписчиков. Сама девушка говорит, что вести страницу в сети и поддерживать популярность – это тяжелый труд. Она поведала, что за каждым красивым снимком стоит многочасовая работа и множество дублей. Помимо вышеперечисленных девушек, существует еще множество таких, которые ради популярности изменились до неузнаваемости, но никто из них не задумывается о том, что последствия операций могут быть непредсказуемыми.