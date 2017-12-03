Англичанка чудом осталась жива после пластических операций

Англичанка Луиза Армстронг чудом осталась жива после пластических операций. Девушка желала обладать фигурой как у Ким Кардашьян.

В 29 лет Луиза родила долгожданную дочь, став матерью-одиночкой. Вернувшись домой из роддома, она с неприязнью смотрела на свое отражение. Девушка считала себя некрасивой. Это и толкнуло на поход к пластическому хирургу.

Англичанга начала копить деньги. Образцом для подражания стала Ким Кардашьян. Луиза Армстронг восхищалась фигурой звезды, которая тоже является матерью. Ни о чем другом, кроме заветной фигуры, девушка думать не могла.

Список изменений во внешности и фигуре был огромный. По этой причине в Великобритании никто не решился проводить такую масштабную операцию в один заход. Решение нашлось в Турции. Там согласились на сложную операцию, которая продлилась 8 часов.

Очнувшись англичанка почувствовала, что не может двигаться. Две недели она пребывала в состоянии овоща. Но все самое страшное осталось позади. Девушка сейчас себя чувствует хорошо. Радуют ее и постоянные комплименты по оводу внешности. Поэтому о накопившихся долгах и перенесенной боли она старается пока не думать.