Друг Корчевникова признался, что ведущий скрывал брак с актрисой Свердловой

Артисты разошлись до обнаружения у Бориса опухоли, заявил ведущий Владимир Березин.

Диктор Владимир Березин, близкий друг Бориса Корчевникова, в интервью порталу eg.ru. впервые рассказал о единственном браке ведущего шоу «Судьба человека». В начале актёрской карьеры звезда «Кадетства» тайно женился на актрисе французского происхождения Анне Сесиль Свердловой. Будущие супруги познакомились в православной церкви. Вскоре в узком кругу близких людей прошла их свадьба — скромное домашнее чаепитие, на которое пригласили Березина.

Супруги жили в столичной квартире мужчины. Через 8 лет счастливой семейной жизни артисты приняли решение расстаться. Это произошло до обнаружения у Бориса доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. О причинах разрыва Березин умолчал, назвав это личным делом экс-супругов.

Ведущий тяжело переживал уход Анны Сесиль. Все эти годы Корчевников скрывал брак с актрисой и ни разу не упоминал о женщине, с которой мечтал обвенчаться. Даже в своём шоу в 2015 году заявил, что ни разу не был женат.

Фото: interesnyefakty.org

Экс-ведущий «Вестей» признался, что в период болезни поддерживал звезду «Судьбы человека». Он посоветовал ему своего врача, который удалил новообразование и сохранил слух. «Плечом» для Бориса стала дочь Владимира — Рита. Ровесница ведущего, помимо моральной поддержки, пыталась помочь мужчине знахарскими талантами.

Анна Сесиль Свердлова младше Корчевникова на 5 лет. Актриса дебютировала в 2004 году в картине «Только ты». Позже снималась в сериалах «Закрытая школа», «Вероника. Потерянное счастье», «Новогодний брак» и др. Помимо актёрской карьеры, девушка активно занимается фондом защиты семьи, детства и материнства.