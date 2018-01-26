Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович

Фото артистов появилось в Instagram Админ Аншлак.

Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Артисты вместе гуляли на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Снимок пары появился в Instagram-аккаунте Админ Аншлак 22 июня.

На фото Павел и Мирослава стоят рядом, мило улыбаются и о чем-то беседуют. В руках мужчина держит несколько фирменных пакетов. Сами артисты предпочли скрыть свою встречу.

Фото из Stories @admin_anshlaka

Звезда «Мажора» несколько дней отдыхает в Санкт-Петербурге. В Stories он поделился фото своих развлечений: знакомился с достопримечательностями и уличными артистами, катался на яхте, гулял по городу. Однако свою компанию в Северной столице он не показывал. Мирослава же несколько дней не обновляла свой микроблог.

Прилучный и Карпович знакомы давно — они служат в одном театре. Однако в последнее время актёры подозрительно часто начали проводить время вместе помимо гастролей. Например, в марте 2020 Павел опубликовал снимок в обнимку с Мирославой в аэропорту. После этого девушка часто фигурировала в Instagram коллеги.

Фото из Instagram @bugevuge

Напомним, 15 июня 2020 суд официально расторг 11-летний брак Прилучного и Агаты Муцениеце. Актриса назвала причиной разрыва систематические побои и измены. Несмотря на обиды, пара разошлась мирно, супруги заранее договорились об опеке над детьми и разделе имущества. Теперь Павел часто забирает детей на выходные к себе.