Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского появился в Сети

Анонс первой масштабной российской ленты о ядерной катастрофе опубликовали на YouTube-канале «Централ Партнершип».

Источник: YouTube-канал Central Partnership, Instagram @ danilakozlovsky

23 июня кинокомпания «Централ Партнершип» на своём официальном YouTube-канале опубликовала трейлер фильма «Чернобыль: Бездна», премьера которого должна состояться осенью. Режиссёром и исполнителем одной из главных ролей выступил известный в России актёр Данила Козловский.

Сюжет фильма разворачивается вокруг вызвавшихся спуститься в резервуар под реактором добровольцев, одного из которых и сыграл Козловский. Помимо него в картине снялись такие популярные актёры, как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Николай Козак. Кинокомпания «Централ Партнершип» называет картину «Чернобыль: Бездна» первой масштабной российской лентой о той ядерной катастрофе.

Мировая премьера ленты запланирована на более раннюю дату, чем в России. Если российские зрители смогут увидеть фильм только 22 октября 2020 года, то иностранные – уже 9 октября, по сообщению «LIFE».

Первые впечатления пользователей Сети о трейлере ленты оказались не самыми лучшими. Режиссёру не удалось избежать сравнений с мини-сериалом «Чернобыль» от HBO, который вышел за 2 недели до старта съёмок российской ленты.









Данила Козловский ранее подчёркивал, что его работа не повторяет популярный мини-сериал, а работа над картиной началась задолго до премьеры «Чернобыля».