В «Симпсонах» белые актеры больше не будут озвучивать цветных персонажей

Одновременно Кливленд Браун из «Гриффинов» лишился голоса, которым говорил 20 лет.

«Симпсоны», «Гриффины» и Кливленд Браун. Источники фото: vide.site, wikipedia.org, lenta.ru

О решении компании Fox вчера напечатал портал Comicbook. К озвучке цветных персонажей в «Симпсонах» больше не будут привлекать белых актеров. Одновременно агентство Associated Press обнародовало, что актер Майк Хенри после 20 лет сотрудничества отказался давать свой голос чернокожему Кливленду Брауну из «Гриффинов». Хенри отметил, что влюблен в своего персонажа, но отныне цветные персонажи должны говорить голосами цветных актеров.

И это не первое подобное решение. В Америке белые актеры массово начинают отказываются озвучивать цветных персонажей. Еще до начала протестов из «Симпсонов» ушел Марк Азария, который озвучивал персонажа индуса Апу в течении 30 лет. В адрес его персонажа уже давно звучали обвинения, что он слишком карикатурный и стереотипный. Апу говорил с ярко выраженным акцентом. Долгое время это был единственный индус, которого видели на экранах американцы. Многие находят, что это оскорбительно и неправдоподобно.

Проблема расизма на примере «проблемы Апу» в 2017 году была поднята в документальном фильме, автором которого стал комик Хари Кондаболу.

О подобном решении раньше уже объявили команды сериалов Central Park и «Большой рот», где белые актрисы Дженни Слейт и Кристен Белл сочли невозможным продолжать озвучивать чернокожих персонажей на фоне массовых протестов против расизма.